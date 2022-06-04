Hat sanatı Denizli'de yaşatılıyor

Kur'an-ı Kerim harfleri ile güzel yazı yazma sanatı olan Hat sanatı, Denizli'de her yaş grubuna eğitimi verilerek çeşitli eserlerle yaşatılıyor.

Denizli'de 10 farklı ilden 40 sanatçının katıldığı sergide beğeniye sunulan hat sanatı, yoğun ilgi gördükten sonra kültür müzesi tarzında oluşturulan alanda gösterime açılarak kursu verilmeye başlandı. Gelenekli sanatların ve Türk İslam sanatlarının daha da yaygınlaşması için vatandaşlara verilen kurs ilgi görerek hat sanatını daha da yaygınlaştırdı. Çeşitli eserlerin tanıtıma sunulduğu alanı ziyaret eden vatandaşlar, sanatın ruha hitap ettiğini belirterek geçmişe götürdüğünü söyledi. Kursiyerlerden Ümmünur Yurtsev ise “Uzun zamandır bu sanata ilgim vardı. Bir öğretmen icazetli arayışına içerisindeydim. Daha sonra Ömer Özgür Hoca ile tanıştık. Bu vesileyle geçen yıldan beri hat sanatıyla uğraşıyorum. İslam sanatı zaten insanın ruhuna dokunan bir yönü var. İnsanı ahlaken daha iyi ve ileriye yönelttiği için bu sanata uzun zamandır ilgi duyuyordum” dedi.

“Denizli'de biz ilk defa 2018 yılında büyük bir sergi açtık”

Sanattan bahseden Ömer özgül, “Hüsnü hat sanatı Kur'an harfleri ile yazılan güzel yazı yazma sanatıdır. Bazı insanlar bunu Latin harfleriyle yazılan kaligrafi sanatıyla karıştırır. Ama Hüsnü hat sanatı dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey Kur'an-ı Kerim harfleri ile yazılan yazı sanatıdır. Denizli'de biz ilk defa 2018 yılında büyük bir sergi açtık. Bu sergiye 10 farklı ilden 40 sanatçı katıldı. Bizlerin sergide yer almamızdan sonra gelişen süreç bizi buraya getirdi. Biz Denizli'de gelenekli sanatların ve Türk İslam sanatlarının daha da yaygınlaşması için insanların hizmetine sunabilmek için bu merkezi mekanı kurmaya karar verdik. Burası sadece bir galeri değil, aynı zamanda bir müze ve burada 3-4 farklı kursun icra edildiği bir kültür merkezidir. Biz bu sanatla uğraşıp ve ölmediğini anlattıkça tabi ki insanların ilgisi artıyor” ifadelerini kullandı.

“Sergi için epey yol kat ettik”

Yoğun ilgi olduğunu belirten Ali çırak, “2018 yılında 10 farklı şehirden 40 sanatçının katıldığı bir sergi organizasyonu olmuştu. Organizasyonlarda eserlerimizin sergilenmesi için büyük bir yol kaydetmiştik. Burada tabi bizim yapılan serginin bir haftalık süresinde talepler geldi. Bu talepler daha çok bu sanatı nasıl öğrenebilirim ve eğitimi ile ilgili sorular oldukça çok oldu. Bizler de gelen talep doğrultusunda bu klasik unsura göre ders yapabilir miyiz diye çalışma yaptık. Biz ilk dersimize 2018 yılında başladık ve bugüne kadarki süreçte hem derslerimize devam ettik hem de bu işin tanıtım sergilerini yürüttük” diye konuştu.