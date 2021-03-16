Hatalı sollama yapan tır karşıdan gelen otomobili ezdi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de traktörü sollamak isteyen tırın, karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan Denizli istikametine seyir halinde olan Ömer D. idaresindeki 16 AİM 921 plakalı tır, aynı yöne seyir halinde olan traktörü sollamak istedi. Sürücünün zamanlamayı iyi ayarlayamaması nedeniyle bir anda kendi şeridinden çıkan tır, karşı şeritten gelen Levent Işıklar'ın kullandığı 34 TJ 9666 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Altına aldığı araçla birlikte sürüklenen tır, yolun solunda bulunan tarlaya uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Levent Işıklar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan yolcu, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Levent Işıklar'ın cenazesi, kaza kırım ekibinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza anı kamerada

Öte yandan hatalı sollama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza, yolun karşısında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önünde seyreden traktörü sollamak isteyen tır, kendi şeridinden ayrılması ve karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.