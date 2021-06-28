Hatalı sollama yaptı, ölümden döndü: 2 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde aynı istikamette ilerleyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü hatalı sollama yapması neticesinde kamyonetin altında kalmasından son anda kurtuldu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serinhisar ilçesi Kocapınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Muğla yolu üzerinde kent merkezine ilerleyen sürücü G.B.'nin idaresindeki 34 VZ 2982 otomobil ile aynı istikamette olan sürücü S.A.'nın hakimiyetindeki 34 ET 3223 plakalı kamyoneti sollamak istediği esnada çarpıştı. Otomobil sürücüsü arkasına bakmadan hatalı bir şekilde sollama yaptığı esnada kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyonet sürücüsü S.A.'nın ani manevrası sayesinde otomobil takla atmaktan son anda kurtuldu. Kamyonet sürücüsü S.A.'nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü G.B. ve yolcu konumundaki H.B'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hafif yaralı olarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü kazada yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.