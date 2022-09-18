Hava sıcaklıkları düşüyor

Denizli'de hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşüşe geçmesi beklenirken, mevsim normallerinin atlına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada, “Son günlerde bölgemiz genelinde (Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak) hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olduğu yağışsız bir hava etkili olmaktadır. 19.09.2022 Pazartesi günü kuzey kesimlerden başlamak üzere hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşerek tüm bölgede hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Pazartesi günü Denizli'de hava sıcaklığının 32-18 derece, Cuma günü ise 24-12 derece olması bekleniyor.