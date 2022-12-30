Havada denetim yapan jandarmadan kazaya anında müdahale

Denizli'de yılbaşı öncesi helikopterli denetim yapan jandarma, havadan fark ettikleri kazaya anında müdahale ederek, kentin trafik akışının olumsuz etkilenmesinin önüne geçti.

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Denizli - Antalya Karayolunda helikopterle yoğunluk oluşan bölgelerde trafik denetimi gerçekleştirdi. İl J.K.Yrd. J.Albay Zeki Yalım ve Trf.Şb.Md. V. J.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Özkan koordinatörlüğünde yapılan denetim esnasında Adnan A. hakimiyetindeki 20 VD 892 plakalı minibüs, kontrolden çıkması sonucu yan yattı. Kazayı fark eden helikopterdeki jandarma ekipler, hızla ekipleri bölgeye yönlendirdi.

Aynı zamanda trafiğin denetimini sağlayan jandarma, ekipler olaya müdahale edene kadar kontrolü sağladı. Helikopterli denetim sayesinde hızla müdahale edilen kazada, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.