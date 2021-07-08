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Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir evin havalandırma bacasına düşerek mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin havalandırma bacasına düşerek mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin çatısında gezen kedi, üstü açık olan havalandırma bacasından düşerek mahsur kaldı. Ev sahibi havalandırmadan gelen kedinin sesini duyduktan sonra 112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, spiral makinesiyle kedinin olduğu yeri keserek, mahsur kaldığı alandan kurtardı. Olaydan herhangi bir yara almadan kurtarılan kedi, tekrardan yaşam alanına bırakıldı.

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