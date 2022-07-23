Havalar geç ısınınca arıların oğul dönemi Temmuz'a kaydı

Denizli'nin Çivril ilçesinde havaların geç ısınması nedeniyle 2-3 ay geç oğul veren kovandan kaçan 2 koloni arı, özel kıyafet giyen arıcı tarafından kümelendikleri ağaçtan alınarak yeni kovanlarına yerleştirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Haydan Mahallesi'nde 40 yıldan bu yana arıcılık yapan Ahmet Ergut'un Erbucak Mezarlığı mevkiinde konaklattığı arıları oğul verdi. Arılarını kontrol etmek için geldiğinde kovandan ayrılan 2 koloninin mezarlıktaki yüksek bir çam ağacında kümelendiğini gören Ergut, özel kıyafetiyle binlerce arıyı ağaçtan toplayarak yeni kovanlara yerleştirdi.

Kış aylarının uzun sürmesi ve havaların geç ısınması nedeniyle arıların oğul çıkarma döneminin Temmuz'a kaydığını anlatan Ahmet Ergut, “Ben 40 yıldan bu yana arıcılık yapıyorum. Aynı zamanda arıcılık yapmak isteyenlere de Halk Eğitim aracılığıyla arı yetiştirme kursu veriyorum. Arıların gizemli bir dünyası var. Arı varlığı insan varlığının devam için çok önemli. Arıların oğul çıkarma mevsimi Nisan, Mayıs aylarıdır. Ancak bu kış ağır geçti, havalar geç ısındı. Bu yüzden arıların oğul çıkarma zamanı da Temmuz ayına kaydı. Kovanları korumama, çok iyi bakım yapmama rağmen benim de bu yıl 15 kovan arım soğuklardan öldü. Kovandan kaçarak oğul çıkaran arıları yakalayıp tekrar kovana koyduk. Oğul çıkaran arıları, kovana iyice yerleştikten sonra bu kovanları asıl yerine yerleştirip, oğul katma işlemini tamamlamış olacağız” dedi.