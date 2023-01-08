Havalar soğuyunca enerji ve sağlık deposu kuru meyvelere talep arttı

Denizli'de havaların soğumasıyla vücut direncini korumak ve güçlendirmek isteyen vatandaşlar, enerji veren sağlık deposu kurutulmuş meyvelere yöneldi. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise bağışıklık sistemini güçlendiren kuru kayısı ile kuru üzüm yer aldı.

Soğuk hava dalgası etkisini yurt genelinde artırırken, vatandaşlar soğuk algınlığından korunmak için çözüm arayışına girdi. Kışın en çok görülen grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak isteyenler, sağlık deposu olarak bilenen kurutulmuş meyvelere yöneldi. Vatandaşların en çok tercih ettiği kurutulmuş meyvelerin başında kayısı, üzüm, hurma, incir, erik ve dut yer aldı. Tezgahlarda bolca talep gören gün kurusu kayısı 250 TL, yaprak erik 140 TL, çekirdekli sarı erik 100 TL, çekirdeksiz erik kurusu 130 TL ve kuru üzüm ise 50'den satışa sunuldu.

“Tabi şifa deposu kuru meyvelere talep arttı”

Kış mevsiminde daha çok kuru meyvelere talep olduğunu ve şu anda siparişlere yetiştirmekte güçlük çektiklerini belirten Turgut Yamaç, “Biliyorsunuz yılbaşını geçtik ve havalar soğumaya başladı. Grip ve nezle gibi hastalıklarda artış gösterdi. Tabi şifa deposu olan erik, dut, üzüm ve kaysı kurusu gibi meyvelere talep arttı. En çok vatandaşlarımız kuru kayısı ve kuru üzüme talep gösteriyor. Bu kurutulmuş meyveler birçok hastalığa karşı vücudu hem koruyor hem de iyi geliyor. Kış aylarında bu ürünlerimize rağbet çok olduğu için biz de siparişlere yetiştirmeye çalışıyoruz. Fiyatlarımız 250 TL'den başlayıp 300 TL'ye kadar gidiyor” diye konuştu.