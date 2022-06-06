Havayı Koklayan Adam iklim krizini anlattı

Türkiye Çevre Haftası'nın Denizli'de dolu dolu kutlanması için birçok etkinlik hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Havayı Koklayan Adam olarak tanınan ünlü hava durumu sunucusu Bünyamin Sürmeli'nin katılımıyla özel bir program düzenledi. Programda Atık Toplama, Atık Pil Toplama ve Sıfır Atıkla Hayal Et Tasarla yarışmalarında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Sıfır atık hedefiyle çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası'nın dolu dolu kutlanması için hazırladığı programlara devam etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi çevre temizliği ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için il genelinde 113 gönüllü okulun katıldığı sıfır atık yarışmasında dereceye giren okullar için ödül töreni düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ünlü hava durumu sunucusu Bünyamin Sürmeli ile öğrenciler ve davetliler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Ekici törenin açılış konuşmasında Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle başlatılan "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi ile çocukların hayvan sevgisi ve çevre bilinciyle yetişmesi için çok önemli bir adım atıldığını söyledi.

“Temiz bir gelecek ve temiz bir çevre için çalışıyoruz”

Güzel ve güzide bir şehirde yaşadıklarını anlatan İl Milli Eğitim Ekici, “Bizim idarecilerimiz, Başkanımız, Büyükşehir Belediyemiz böyle çalışmalar yaparken bize de sorumluluklar düşüyor. Sıfır atık yani birçok şeyin atık olmadığına ve sürdürülebilir bir çevre adına plastiğin, camın, kâğıdın dönüştürülebilir olması için de okullarımızda çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla okullarımıza atık kutuları koyduk ve bunu artık bir kültür, bir bilinç haline getirmeye çalıştık. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yine bu çerçevede Büyükşehir Belediyemizin ve Başkanımızın çok büyük destekleriyle yarışma düzenledik. İnşallah bu bilinç okullarımızda, şehrimizde yaygınlaşır. Temiz bir gelecek, temiz bir çevre için tüm öğrencilerimizi bilinçli, gayretli olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Zolan, çevre yatırımlarını tek tek anlattı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise göreve geldikleri ilk günden bu yana yaptıkları hizmetlerle Denizli'yi en temiz, en çevreci ve en sağlıklı şehir unvanlarını almak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denizli'de bugüne kadar yaptıkları altyapı, doğalgaz, yeşil alan ve park, iklim değişikliği ile mücadele gibi çevreci yatırımları tek tek anlatan Başkan Zolan, "Bu yatırımlar tabii ki önemliydi ama esas olan alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hiçbir şey sınırsız, sonsuz değil. Dünyamızı vahşice yok etmeye hakkımız yok. Özellikle sıfır atık konusundaki yaklaşım çok önemli, çöp olarak gördüğümüz şeyler aslında çöp değil, aslında onlar milli servet. Petrolle üretilen plastiği tekrar tekrar kullanmamız gerekiyor ki imkânlarımız azalmasın. Bu dünyanın gelecek nesillere kalması için gayret sarf edilmesi gerekiyor" dedi.

"Türkiye nereden nereye geldi"

Türkiye'de 150 dolayında belediyenin üye olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de hatırlatan Başkan Zolan, Türkiye'nin son 10 yılda yenilenebilir enerji alanında büyük bir ivme kazandığına dikkati çekerek, “Türkiye elektriğinin yüzde 50'sini artık güneş, rüzgar, HES gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor. İyi bir mesafe aldık ama yetmez” diye konuştu. Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti: “Dünyada siyasi, ekonomik krizler, savaşlar olabilir ama bir gün bu krizler biter. Ancak çevre krizlerinden kolay kolay dönüş olmaz. Çevre krizi yaşamamak için bugünden almamız gereken önlemler var. Her birimizin alması gereken önlemler var. İnşallah bu çevre bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. İnşallah yarınımız bugünden daha temiz olsun, daha aydınlık olsun.”

Sorun küresel, çözüm yerel

Konuşmaların ardından Havayı Koklayan Adam olarak tanınan ünlü sunucu Bünyamin Sürmeli “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Küresel İklim krizinin derin etkilerinden bahseden Sürmeli, çözüm yolunun ise öncelikle kişinin kendisinden olması gerektiğine dikkati çekti. Sürmeli, “İklim değişikliği adına küresel ölçekte bütün insanlık tedbir almazsa ya da düzgün bir yaşantıya geçmezse atmosferi daha yaşanabilir hale getiremiyoruz. Havamızı temiz solumak, hastalıklardan uzak kalmak bizim yereldeki yaptıklarımızla bağlantılıdır” diye konuştu. Doğa ve çevrenin yaşadığı krizleri çarpıcı örneklerle anlatan Sürmeli, “Dünya üzerinde 150 milyon yıl hakim tür olarak yaşayan dinozorlar var. Dinozorlar 150 milyon yıl dünyaya sahip çıkmışlar. Biz ise 150- 200 bin yıl sahip çıkmışız. Doğayı öldürerek kendimiz yaşayabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Ödüller sahibini buldu

Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde düzenlenen Geri Dönüşümlü Atık Toplama, Atık Pil Toplama ve Sıfır Atıkla Hayal Et Tasarla yarışmalarında dereceye giren okullara ödülleri verildi. Başkan Zolan ve beraberindekiler son olarak fuaye alanında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ile geri dönüşüm ve iklim değişikliği alanlarında faaliyet gösteren firma stantları ile resim sergisi ve geri dönüşümlü atıklarla tasarlanan eserleri inceledi. Başkan Zolan ve beraberindekiler burada katılımcılara çeşitli hediye verdi.