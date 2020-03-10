Hayallerin peşinden koşmak isteyen gençlere destek ve hibe fırsatları

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İŞKUR, KOSGEB ve GEKA işbirliği ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri ile bir araya gelerek gençlerin girişimcilik ruhuna ışık tutacak destek ve hibe fırsatlarını anlattı. PAÜ Teknoloji Fakültesi'nde gerçekleştirilen seminere Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, İŞKUR İş Kulübü Lideri Taner Beter, KOSGEB KOBİ Uzmanı Hasan Eğe, GEKA Uzmanı Özlem İnce, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Kamunun gençlere yönelik hazırladığı destek ve hibe fırsatlarının anlatıldığı seminerde gençlere yol gösterici olmak istediklerini ifade eden Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, “Fikirlerini icraata dökmek isteyen arkadaşlarımıza bir kapı aralamak istedik. İnşallah Gençlik Meclisi olarak düzenlediğimiz bu seminer sizlere ışık olur” dedi.

“Hayalinizin peşinden koşun”

Ahilik geleneğinin bu toprakların değerlerinden olduğunu söyleyen Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, "Denizli tükettiğinden daha çok üreten, ithalatından daha çok ihracat yapan bir şehirdir" dedi. Değirmenci, "Eminim sizlerin hayalleri var. Gençlerin hayallerini gerçek kılması için bazı koşullar olduğuna dikkat çeken Değirmenci, “Önce inanmanız lazım, ‘ben bu işi başarabilirim' diyerek hayalinizin peşinden koştuğunuz zaman, size zor görünen pek çok kapının açıldığını göreceksiniz” dedi. Konuşmaların ardından, İŞKUR İş Kulübü Lideri Taner Beter, KOSGEB KOBİ Uzmanı Hasan Eğe ve GEKA Uzmanı Özlem İnce öğrencilere girişimcilik önerileri, destek ve hibe fırsatlarını anlattı.