Hayat dondu, çalışanlar yürüyerek işe gitti

Denizli'nin 1325 rakımlı ilçesi Çameli'nde kar kalınlığı ilçe merkezinde 40 santimetreyi aştı. Hayatın durma noktasına geldiği ilçede, araçlar yolda kalınca çalışanlar yürüyerek işlerine gidebildi.

Denizli'nin en soğuk ilçelerinden olan Çameli'de, geçtiğimiz haftadan beri devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 43, yüksek kesim mahallelerinde yer yer 1 metreyi buldu. Çameli Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının saatlerdir devam ettiği ilçede her hangi bir olumsuzluğu yaşanmaması için seferber oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede hayat beredeyse durma noktasına geldi. Son 10 yılın en şiddetli kar yağışının yaşandığı ilçede, araçlar yolda kalınca çalışanlar yürüyerek işlerine gitmek zorunda kaldı. Kilometrelerce yürümek zorunda kalan işçiler, kentin ana caddesinde ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı iş yerlerinin açılmadığı ilçede, esnaflar kent merkezinde en son 43 santimetre olarak ölçülen karı temizlemeye çalıştı. Karı eğlenceye dönüştüren bazı esnaflarda, kendilerini uzun zamandır görmedikleri karın içerisine bıraktı.