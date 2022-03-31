Hayati İnanç, Denizlili hemşehrileriyle buluştu

Türkiye'nin önde gelen isimlerini Denizli'de ağırlamaya devam eden Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu divan edebiyatının yaşayan abidesi Denizlili yazar Hayati İnanç oldu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, BBP Denizli İl Başkanı İsmail Karateke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, ile binlerce vatandaş katıldı. Program için hazırlanan 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu'nun dolmasının ardından, diğer misafirler için de 1000 kişilik Mehmet Gazi Salonu ve 500 kişilik Fatma Yıldız Salonu'na video konferans sistemi kuruldu. Başkan Zolan ve yazar Hayati İnanç programın hemen öncesinde tüm salonları gezerek vatandaşları selamladı.

Ramazan boyunca her akşam bir etkinlik

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, programın açılış konuşmasında Büyükşehir İle Kültür Buluşmalarının son hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Osman Zolan, “Bugünkü misafirimiz hepimizin bildiği, saygı duyduğu, gurur duyduğumuz hemşehrimiz divan edebiyatının yaşayan abidesi yazar Hayati İnanç Bey. 2 bin kişilik, bin kişilik ve 500 kişilik salonlarımız dolmuş durumda. Sevginiz salonlara sığmadı” dedi. Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde kültür sanat programlarına devam edeceklerinin müjdesini paylaşan Başkan Zolan, “Ramazan boyunca inşallah Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimizde her akşam bir etkinliğimiz olacak” diye konuştu.

Unutulmaz bir gece yaşattı

Konuşmanın ardından sahneye çıkan yazar Hayati İnanç, divan edebiyatından beyitler okuyarak kendi hayatından tecrübe ve deneyimlerini izleyicilerle paylaştı. Esprileriyle yüzleri güldüren yazar Hayati İnanç çocukluk, gençlik ve aile yaşantısı üzerine gerçekleştirdiği keyifli sohbet ve üslubuyla programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Misafirlerin soluksuz bir şekilde izlediği Hayati İnanç, programın sonunda uzunca bir süre ayakta alkışlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, günün anısına yazar Hayati İnanç'a Denizli Horozu görseli bulunan kaide hediye etti.