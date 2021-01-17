İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayatını kaybeden öğrencinin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

Denizli’nin Çivril ilçesinde geçen yıl kalp krizinden dolayı hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gülin Korkusuz’un ismi, öğretmenleri, arkadaşları ve hayırseverler tarafından okul kütüphanesinde yaşatılacak.

Denizli'nin Çivril ilçesinde geçen yıl kalp krizinden dolayı hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gülin Korkusuz'un ismi, öğretmenleri, arkadaşları ve hayırseverler tarafından okul kütüphanesinde yaşatılacak.


Çivril ilçesinde geçen yıl kalp krizinden dolayı hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gülin Korkusuz'un adını yaşatmak için arkadaşları, öğretmenleri ve hayırseverler tarafından bir kütüphane oluşturuldu. Okuldaki sınıflardan biri kütüphane haline dönüştürülürken okul müdürü ve öğretmenler kütüphane yapımında kendileri çalıştı. Kütüphanenin hizmete girmesi ile okuldan yapılan bilgilendirmede, “korona virüs sürecinde öğrencilerimizin yokluğunu yine öğrencilerimiz için fırsata dönüştürdük. Söz verdiğimiz gibi okulumuza tam donanımlı modern bir kütüphane kazandırdık. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz öğrencimiz, evladımız Gülin Korkusuz'un isminin bu kütüphanede yaşayacak olması da bizim için ayrı bir teselli sebebi. Emeği ve katkısı olan herkese yürekten teşekkürler” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.