Hayırsever gurbetçi amatör sporcularla bir araya geldi

İsviçre'de yaşayan ve yıllardır başta Denizli olmak üzere Ege Bölgesi'nde destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Çallı iş adamı Süleyman Murat Çılbırcı, amatör sporcularla bir araya geldi.

Hayırsever gurbetçinin düzenlediği etkinliğe konuk olarak katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak göreve gelir gelmez her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kulüplere malzeme ve çeşitli yardımlar yaptık. Özellikle bir kadın başkan olarak kadın kulüplerine, kadın STK'lara öncelik verdik. Bu gün burada kahvaltı etkinliğinde bizi burada ağırlayan Süleyman Murat Çılbırcı Beye çok teşekkür ediyorum. Gösterdiği duyarlılık ve verdiği desteklerden dolayı” dedi.

Gurbetçi Süleyman Murat Çılbırcı ise, “İlkini düzenlediğimiz sabah kahvaltısına katılım çok yüksek oldu. Bütün katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. 10 okulumuza bin adet zeka oyunları getirdik. Bunları İzmir Aydın ve Denizli'deki okullara verdik. En son Denizli'ye geldik burada da bir kahvaltı verelim dedik. Katılımdan memnunuz iyi bir faaliyet oldu. Bu faaliyetlerin sosyal sorumluluk projelerinin giderlerini İsviçre'de yaşayan gurbetçilerimiz karşılıyor. Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında önce kadınlara destek vermeye çalışıyoruz. Tabi bu arada sokak hayvanlarına da destek veriyoruz. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecektir” diye konuştu.

Etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, Horozkent Futbol Takımı, Ampüte Futbol Takımı ve Esnafspor Kadın Voleybol Takımı sporcu, teknik heyet ve yöneticilerin yanı sıra Otizmliler Dernek üyeleri katıldı.