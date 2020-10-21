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Hayırsever iş adamı 49 yıl önce mezun olduğu okula yardım ediyor

Denizli’de hayırsever iş adamı mezun olduğu okula 49’uncu yılında yardım etmeye devam ediyor.

Denizli'de hayırsever iş adamı mezun olduğu okula 49'uncu yılında yardım etmeye devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokuluna yazılım ve tasarım beceri atölyesi yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Çal Kaymakamlığında protokol imzaladı.


İstanbul'da inşaat sektöründe bulunan hayırsever iş adamı Salih Kuzu, 2017 yılında ise eğitim gördüğü Çal ilçesi Hançalar Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu'nun onarımı ile yemekhane, konferans salonu yapımını üstlenerek eğitime katkıda bulundu. Okulun modern bir okul olması için mezun olduktan sonra zaman zaman okula ziyaretlerde bulunan Salih Kuzu, mezun olmasının 49'uncu yılında ise ilk ve ortaokul bünyesinde yazılım ve tasarım beceri atölyesi yapımını üstlendi. Çal Kaymakamlığı makamında gerçekleşen imza törenine, Kaymakam Selin Sarı, hayırsever iş adamı Salih Kuzu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Temel protokol imzaladı. Çal Kaymakamı Selin Sarı, 21'inci yüzyıl dijital okuryazar becerilerinin öğrencilerimize kazandırmak adına atölyenin yapımını üstlenen hayırsever işadamımız Salih Kuzu'ya teşekkür etti.

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