Hayvan pazarları değil hareketliliği açıldı

Denizli'de şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde şap hastalığına duyarlı türden hayvan hareketlerine getirilen kısıtlamaların belirtilen kurallar çerçevesinde kaldırıldığı açıklandı.

Şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde şap hastalığına duyarlı türden hayvan hareketlerine getirilen kısıtlamaların belirtilen kurallar çerçevesinde 28 Nisan 2023 tarihi itibarıyla kaldırılacağı Tarım Ve Orman Bakanlığınca bildirildi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdür, yapılan açıklamada, "Şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında, iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde, sevk edilecek büyükbaş hayvanların Sat-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden itibaren 21 günlük sürenin geçmiş olması. İller arası küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması. İl içi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması. İki aylık yaştan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması. Bu çerçevede, Sat- 2 serotipi içeren aşı ile aşılanmamış olan hayvanların aşılanmasına aksatılmadan devam edilecektir. Yetiştiricilerin, hayvan satış yerlerinin ve ilgili paydaşların konu ile ilgili bilgilendirilmesi hususunda, gereğini rica ederim" denildi.