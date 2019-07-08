Hayvanları kurtarmak isteyen itfaiye eri göçük altında kalarak yaralandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde kontrolden çıkan tır, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra çarptı. Göçük oluşan ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışan 1 itfaiye eri göçük altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, İmamlar Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Mikail A. yönetimindeki 54 HP 906 plakalı tır ve arkasında takılı olan 01 B 1196 plakalı dorse, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mehmet Tutkun'a ait ahıra çarptı. İçinde 5 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır çarpmanın etkisiyle yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, göçük altında kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma sırasında hayvanları göçük altında kurtarmaya çalışan itfaiye eri Tanju Uğur, göçük altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı itfaiye erini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.

Ahırda bulanan 5 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, tahkikat başlattı.

Tedaviye alınan Uğur'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.