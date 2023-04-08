Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Denizli programına Büyükşehirden başladı

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Denizli'ye bir dizi ziyaret ve program için gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Bakan Nebati'nin yanı sıra Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan belediye binası önünde karşıladığı Bakan Nebati'ye Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen ünlü Yatağan palası, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri ve Denizli Sancağını anlattı. 15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile ilk direnişi başlattığından bahseden Başkan Zolan, Denizli'nin düşman işgaline uğramadığını kaydederek sancağın 15 Temmuz 2016'da da meydanlarda dalgalandığını ifade etti. Başkan Zolan daha sonra Bakan Nebati'ye Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlattı.

“Kent merkezinde ne varsa ilçelerimizde de o olacak' dedik”

Başkan Zolan ziyarette yaptığı konuşmada Denizli'nin sanayi kenti olmasının yanında aynı zamanda tarım ve turizm şehri olduğunu söyledi. Denizli'nin çalışkan ve girişimci insanların bulunduğu bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Zolan, şehre yakışır bir belediyecilik anlamında kendilerinin de altyapı başta olmak üzere üstyapı, parklar, spor tesisleri, kültür merkezleri gibi ihtiyaç olan sayısız yatırım yaptıklarını belirtti. Başkan Zolan, “Büyükşehir olduktan sonra ‘Kent merkezinde ne varsa ilçelerimizde de o olacak' sloganını belirledik ve tüm mahallelerimizi, ilçelerimizi aynı hizmet standardına kavuşturmak için gayret gösterdik. Tabi ki bunda en büyük desteği veren bu işin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz değerli bakanlarımızdır. Milletvekillerimizle, teşkilatımızla birlikte, valiliğimiz ve tüm kurumlarımızla beraber çalışarak Denizli'mize hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati şeref defterini imzaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, uzun süredir Denizli'ye gelmek istediklerini, ancak deprem bölgesinde oldukları için ziyareti ertelemek zorunda kaldıklarını anlattı. Ev sahipliğinden ve hizmetlerinden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür eden Bakan Nebati, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini imzaladı.