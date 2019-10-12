Hazırlık maçı: Denizlispor: 3 - Altınordu: 1

Lig ekiplerinden Altınordu ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Yeşil-siyahlı ekip evinde hazırlık maçında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Hakan Ülker yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Horoz'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ilk yarısından yeşil siyahlı ekibin iki golünü de 30. ve 45. dakikalarda Burak Çalık atarken, Altınordu ise bu gole Anıl Koç'un ayağından kazağından gol ile 45+'da cevap verdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf Denizlispor oldu. Çok sayıda gol pozisyonu yakalayan Denizlispor bunlardan Sedat Şahintürk'ün 52. kazandığı şansı gole çevirmeyi bildi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Denizlispor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmayı bugün Denizlipor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Özdilek'te Başkan Ali Çetin ve kulüp yöneticileri ile birlikte şeref tribününden izledi.