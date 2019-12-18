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HDP'li başkan dolandırıcılık suçlaması ile hüküm giyince gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Denizli Çivril İlçe Başkanlığı’na atanan Murat Gönen, dolandırıcılık suçlaması ile jandarma tarafından gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Denizli Çivril İlçe Başkanlığı'na atanan Murat Gönen, dolandırıcılık suçlaması ile jandarma tarafından gözaltına alındı. Gönen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Gönen hakkında geçtiğimiz yıllarda görülen bir dolandırıcılık davasının ardından verilen hapis cezası sonrası yakalama kararı çıktığı belirtildi. Karar üzerine Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gönen kaldığı evde gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Gönen'in dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan sabıkası da olduğu iddia edildi. Gönen'in geçtiğimiz günlerde HDP İl Başkanlığı tarafından Çivril İlçe Başkanlığı'na atandığı öğrenildi.

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