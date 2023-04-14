Hedefi 12'den vuran minik okçular göz doldurdu

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Denizli'de düzenlenen minikler ve küçükler Okçuluk İl Şampiyonluğu yarışmaları, KYK Spor Salonu Okçuluk sahasında yapıldı. Denizli'de eğitim veren okulların katıldığı yarışmalarda 2011, 2012 ve 2013 doğumlu sporcular başarılı olmak için kıyasıya mücadele ettiler. Sporcu velileri de minik okçuların heyecanlarına ortak olarak onları izlediler. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların madalyaları protokol tarafından verildi. Madalya ve ödül töreni sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Şampiyonayı değerlendiren İl Temsilcisi Sevinç Bursalı, Denizli'de okçuluğun yeniden ivme kazanmaya başladığına dikkat çekerek, “Katılan sporcularımıza okullarımıza velilerimize teşekkür ediyoruz. Bu gün minikler ve küçükler kategorilerinde yarışmalar yapıldı. Katılım güzeldi. Hava şartları da olumlu olunca güzel bir yarışma yapmış olduk” dedi.

Okçuluğa başlama yaşının 8-9 olduğunu belirten Bursalı, “Şu anda alttan güzel başlangıçlarımız var ama tabi bu sayı yeterli mi? Daha ne cevherler vardır. Belediyemizin ve diğer kulüplerimizin çalışmaları hafta içi ve hafta sonları devam etmekte. Talep edilmesi halinde ekstra gruplarda açılmaktadır. Talebe göre değerlendiriyoruz. Bu yarışmalarda küçükler yıldızlar ve gençler kategorisinde derece girenler Mersin'de yapılacak yarışmalarda Denizli'mizi temsil edecekler” ifadelerini kullandı.