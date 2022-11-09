Hem üretip hem iş öğreniyorlar

Denizli'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri, günde 10 bin kişilik yemek hazırlayarak 10 bin ekmek üretiyor.

Denizli'nin Akköy Mahallesi'nde bulunan Sema - Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta yemek fabrikası gibi çalışarak eğitim camiasının karnını doyuruyor. Burada okuyan lise öğrencileri ile Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri her gün 10 bin kişilik yemek ve 10 bin ekmek üretiyor. Usta öğreticiler ve bölüm öğretmenleri nezaretinde çalışan öğrenciler, teorik olarak öğrendiklerini uygulamaya dökme şansı buluyor. Üretilen yemekler ve ekmekler taşıma eğitimle eğitim gören 65 okuldaki yaklaşık 4 bin öğrenci ve öğretmen ile üniversitede eğitim gören 6 bin öğrenci ve akademisyenin her gün sofrasına konuyor. Öğrenciler burada çalışarak kazandıkları parayla da ailelerine destek de oluyor.

Öğrenciler un ve sudan rol ekmek üretirken, mutfak kısmında çalışan öğrenciler ise yemeklerin ana unsurlarını oluşturan malzemeleri hazırlıyor. Gıda kodeksine uygun üretilen yemek ve ekmekler servis araçlarına yüklenerek sofralara doğru yol alıyor. Öğrenciler gelecekte kendi işini kurmanın hayaliyle her gün yemekler hazırlayarak işin püf noktalarını ustalarından ve öğretmenlerinden öğreniyor.

“Standartlara uygun”

Üretim merkezini inceleyip öğrencilerle bir araya gelen Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, “Tabi buradaki aldıkları eğitimin kalitesi, niteliği ve doğrudan iş gücü piyasasına hizmet edecek şekilde planlanması sebebiyle de mezunlarımız çok şükür iş bulma sıkıntısı olmaksızın özellikle staj yaptığı yerlerde adeta kapış kapış talep ediliyor. Tabi bu ekmek gördüğümüz kadarıyla kaliteli, besleyici tüm Tarım Bakanlığının talep etmiş olduğu gıda hizmetleri ile ilgili standartlara da uygun. Özellikle bizim biraz dağ köylerimizdeki öğrencilerimizin yemek ihtiyacını da yine okulumuz karşılıyor. Öncelikli olarak kendi taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrencilerimize vereceğiz” dedi.

“Çalışmaya, iş hayatına atılmak istedim”

Kendileri için büyük bir imkan olduğunu söyleyen çıraklık eğitim öğrencisi Mehmet Kaysanak, “Ailemize yardım etmek için geldik buraya. Çalışmaya, iş hayatına atılmak istedim. İş kurmak gibi hayallerim var. Ailemden dolayı bu mesleği seçtim. Evimizde de yemek yapıyorum, anneme de böylelikle yardım ediyorum” dedi. Meslek lisesi öğrencisi Hatice Sude Siner, “Okulumuz günde 10 bin tane ekmek üretiyor. Bunun yanı sıra da üniversitelere ve liselere yemekhanede yemek üretip gönderiyoruz. Yani hem üniversite düzeyde okulu okuyoruz hem de insanlara faydalı oluyoruz. Etlerin nasıl yapıldığını, nasıl nerede kullanılacağını, hangi sosun nerelere yakışacağını ve temelden başlayıp işi ilerletiyoruz. Okulumuz gastronomiye doğru adım attırıyor” ifadelerini kullandı.