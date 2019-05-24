Hemşire kadın doktor eşini bıçaklayıp hastaneye böyle götürdü

Denizli'de hemşire kadının doktor olan eşini bıçakladıktan sonra hastaneye götürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan Aylin E., (39) özel bir hastanede doktor olan eşi Cüneyt E.'yi (47) aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçakladı. Ardından Aylin E., kendi imkanlarıyla kocasını Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Göğsünden bıçaklanan Cüneyt E., burada yapılan müdahale sonrası yatırıldığı yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.

Yaşanan olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise Cüneyt E., önce kendi aracı ile oturdukları sitenin önüne gelerek aracını park ettiği ve ardından yürüyerek içeri girdiği görülüyor. Ardından ise Cüneyt E., 3-5 dakika sonra sağ tarafını tutarak eşi Aylin E., ile birlikte başka bir araca biniyor. Sonrasında ise araç hızla site içerisinden çıkıp Servergazi Devlet Hastanesine doğru gidiyor. O esnada ise çevrenin kalabalık olmasına rağmen kimsenin görmemesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

Gözaltındaki Aylin E.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.