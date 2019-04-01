İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hentbolda finalistler belli oldu

Denizli’de gerçekleştirilen ‘Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Finalleri’ sonunda kız ve erkeklerde 6 takım final biletini aldı.

Denizli'de gerçekleştirilen ‘Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Finalleri' sonunda kız ve erkeklerde 6 takım final biletini aldı.


Sporu tabana yaygınlaştırmak, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturmak için Spor Genel Müdürlüğü tarafından altı yıldır uygulanan Anadolu Yıldızlar Liginde sona yaklaşılıyor. Kısa adı Analig olan projede Hentbol Yarı Final heyecanı 27-29 Mart tarihlerinde Denizli'de yaşandı.


Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği müsabakalar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ve Hasan Güngör Spor Salonunda oynandı. Üç grupta 12 kız, 12 erkek takımın yarıştığı Analig Hentbol Yarı Finalleri sonunda gruplarını ilk iki sırada bitiren altı takım finale gitme hakkı kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.