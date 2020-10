Her 100 meme kanserinden 1'i erkeklerde görülüyor

Dr. Özgür Kaya, her 100 meme kanserinden birinin erkeklerde görüldüğünü belirtti.

Dünya genelinde her yıl Ekim ayı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle açıklama yapan Dr. Özgür Kaya, meme kanseri ile ilgili farkındalığın oluşturulması ve özellikle kadınların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Kaya, meme kanserinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti. Her 100 meme kanserinden birinin erkeklerde görüldüğünü dikkat çeken Dr. Kaya, “Meme kanseri erkeklerde de görülen bir kanser türüdür. Meme kanseri için en öncelikli yapılması gereken şey koruyucu tedavi uygulanmasıdır. Yani erken tanı meme kanserinde hayat kurtarır. 15 yaşından sonra bütün bayanlarda meme muayenesinin mutlaka yapılması gereklidir. 18 yaşından sonrada her bayanın ultrasonla meme muayenesi yapılması gerekiyor. Sonrasında herhangi bir kitle lezyon saptanırsa bunlar doktor tarafından önerilen periyodik aralıklarla takibe alınır. 40 yaşından sonrada her bayanın mutlaka mamografi ve ultrason muayeneleri yapılması gerekir. Bu muayene yıllık olarak periyodik olarak takip edilmesi gerekiyor. Meme dokusundaki lezyonların tümöral bir lezyon mu yoksa iyi huylu bir lezyon mu farkına varılması sağlanıyor. Erkeklerde de meme dokusunda oluşan her hangi bir şişlik, kızarıklık ve akıntı görülmesi durumunda mutlaka genel cerrahi doktoru tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Meme kanserinde erken tanı konulduğu zaman tedavisi çok daha iyi sonuçlar vermektedir. İleri evrede tanı konulan memem kanserlerinde yine cerrahi radyo terapi ve kemoterapi gibi tedaviler uygulanmaktadır” dedi.

Meme kanseri muayenesi evde nasıl yapılır?

Periyodik olarak her bayanın banyodan sonra meme dokularını kontrol etmesinin erken teşhiste çok önemli olduğunu belirten Dr. Kaya, “Her bayanın kendini evde muayene etmesi gerekiyor. Bu muayene şu şekilde olmalı; banyodan sonra aynanın karşısına geçerek her iki memenin simetrisine, iki memenin büyüklüklerine, ciltte kırışıklık oluşması, meme başında çekilme ve çöküklük var mı bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Daha sonra meme dokusunu saat yönü hizasında bütün kadranlarının incelenmesi en sonunda da meme başı alt kısmına bakılması gerekiyor. Ayrıca koltuk altlarının da periyodik olarak muayene edilmesi gerekiyor. Herhangi ele gelen bir kitle sertlik ve şekil bozukluğu durumunda da mutlaka bir genel cerrahi doktoruna başvurularak muayene olunması gerekiyor. Herkese kansersiz ve sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.