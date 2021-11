Her okula bir sokak köpeği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi kapsamında gönüllü 67 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri can dostları teslim ediyor. Köpekleri gören öğrenciler büyük sevinç yaşarken projeyle hayvan sevgisinin küçük yaşta aşılanması hedefleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde imzalanan "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi ile toplam 67 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri can dostları teslim edilmeye başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda bakım ve aşıları yapılan 3 sokak köpeği ilk etapta Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahi Sinan İlkokulu ve 19 Mayıs İlkokulu'na teslim edildi. Köpeklerin ve kulübelerinin okullara yerleştirilmesini sevinçle izleyen çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine can dostları hediye eden Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Çocuklar, bir süre yeni dostlarına ne isim vereceklerini konuşurken, köpekleri beslemeyi ve sevmeyi de ihmal etmedi.

Miniklerden gülümseten sözler: "Yumuşacık oluyorlar"

Köpekleri sevinçle karşılayan 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerinden Eslem Kuru çok mutlu olduklarını belirterek, "Ona çok iyi bakacağız. Çok teşekkür ederiz Başkanım, iyi ki bu hediyeyi bize verdiniz. Sizi de çok seviyoruz. Bu köpeği bize armağan ettiğiniz için size sevgilerimizi sunuyorum" dedi. 9 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Duru Kocaman ise, köpeği kendilerine hediye eden Başkan Zolan'a teşekkür ederek, "Zaten en sevdiğim hayvan köpek, yumuşacık oluyorlar. Köpek tüm okulumuzun, ona çok iyi bakacağımızı düşünüyorum" dedi. 3. sınıf öğrencisi Ahmet Kuzey Yıldırım da, babasından sürekli köpek istediğini, istediğinin ise okulda gerçekleştiğini anlatarak, "Çok mutluyum. Osman Zolan Başkanımızı çok seviyorum" dedi. Öğrenci Öykü Ünlü, çok mutlu olduğunu anlatarak, "Çünkü hep köpek sahibi olmak istemişimdir. Sizlere de bir duyurum var köpek almayın sahiplenin" dedi.

Hayvan sevgisi daha kolay anlatılacak

19 Mayıs İlkokulu öğretmenlerinden Ahmet Aykol, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ettiğini kaydederek, "Öğrencilerimize sürekli kitap üzerinde hayvan sevgisini vermeye çalışıyorduk. Bunun bir ayağı tabi boşta kalıyordu. Bu proje bize ve öğrencilerimize hayvan sevgisini vermemize kolaylık sağlayacak. Öğrencilerimiz sokakta gördükleri hayvanlara sevgi ile yaklaşacaklar ve koruyacaklar. Bu davranışından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.,

Ahi Sinan İlkokulu Müdürü Remzi Kavurkacı ise, okullarına köpek hediye eden Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Projeyle çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamış olacağız. Bunu için çok teşekkür ederim" dedi. Ahi Sinan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sara Asamar, "Çok güzel, çok sevindim, ona çok iyi bakacağım" diye konuştu. Arya Ay ise, sınıf olarak köpekleri çok sevdiklerini belirterek, "Mahallede bir çok köpek besliyordum artık okulumuzda da var. Çok teşekkürler" dedi.

"Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi aşılanması adına çok değer verdikleri bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Öğrencilerin can dostlara sevgi ve ilgisinin görülmeye değer olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, "Can dostlarımızı okullarında gören çocuklarımız çok mutlu oldu. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin veterinerlerinin can dostlarını sürekli kontrol ederek, gerekli aşı, bakım ve mama ihtiyacını sağlayacağını anlatan Başkan Zolan, "Allah'ımın emaneti bu canlar hepimizin. Onları korumak, bakımlarını ve tedavilerini üstlenmek için gayretlerimiz sürecek. Onlar için daha fazla ne yapabiliriz gayreti içinde çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum bu sayı daha da artacak ve çocuklarımıza hayvan sevgisi küçük yaşta aşılanacak" dedi.