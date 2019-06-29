Heykel traşlar Denizli'de buluşacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Nihat Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9'ncusu düzenlenecek Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi 1 Temmuz'da başlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Nihat Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi 1 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Heykel kolonisine bu yıl 3 farklı üniversiteden 6 heykeltıraş katılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 6 kişinin katılacağı Taş Heykel Kolonisi 1 Temmuz'da Korucuk Mahallesi'ndeki Kömürcüoğlu Mermer'de başlayacak. Kolonide heykeltraşlar 1 ay boyunca çalışacak. Bu süre zarfında isteyen tüm vatandaşlar alanda çalışmaları yakından izleyebilecek. 2011 yılından beri düzenlenen Taş Heykel Kolonisi'ne bugüne kadar 19'u Türk, 48'i yabancı olmak üzere toplam 67 heykeltıraş ve 4 ressam katıldı.

Koloninin 9'uncusu düzenlenecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllar düzenledikleri koloninin, Denizli'nin tanıtımı açısından farklı bir katkı sağladığını belirterek, bu yıl 9'ncusu düzenlenecek koloniye tüm hemşehrilerini davet etti.