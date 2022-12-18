Hierapolis'teki Hamam Bazilikası yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bünyesinde barındıran Hierapolis Antik Kenti'nin önemli yapıtlarından olan Hamam Bazilikası'nın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı iddia edildi. İskelelerle tutturulan ve etrafı örgülerle çevrilen binlerce yıllık hamamın son halini değerlendiren turizmciler, antik kentte 65 yıldır devam eden çalışmalarda yılda sadece 2 ay kazı ve restorasyon yapıldığını söyledi, İtalyan heyeti tarafından yürütülen çalışmanın yetersiz olduğunu öne sürdü.

M.Ö. 3. yüzyılda Bergama krallarından 2. Eumenes tarafından kurulduğu, ismini de Bergama'nın kahramanı Telephos'un karısı Amazonlar Kraliçesi Hiera'dan aldığı tahmin edilen Hierapolis Antik Kenti, Pamukkale'yi de bünyesinde barındırması nedeniyle her yıl dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca turisti ağırlıyor. Hierapolis'in önemli yapılarından birisi olan ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan 2 bin 800 yıllık Hamam Bazilikası, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı etrafı tel örgülerle çevrilen tarihi yapı, yıkılmaması için demir iskeleyle sabitlenmeye çalışıldı. Antik kentte 65 yıldır devam eden çalışmalarda yılda sadece 2 ay kazı ve restorasyon yapıldığına işaret eden turizmci Gazi Murat Şen, İtalyan heyeti tarafından yürütülen çalışmanın yetersiz olduğunu öne sürdü.

"PAÜ'den destek alınmalı"

Antik kentteki kazı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine işaret eden Gazi Murat Şen, atılacak adımların yılda yaklaşık 2 milyon turist ağırlayan Pamukkale'deki ziyaretçi sayısının artırılmasında da önemli rol oynayacağını söyledi. Şen, "Pamukkale Hierspolis ören yerinde 1957 yılında başlayan çalışmalar bugüne kadar sürüyor. Bu kazı ve restorasyon çalışmalarını İtalyan kazı heyeti yapmaktadır. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman orada yoğun bir restorasyon ve kazı çalışması görüyorduk. Gelen ekip daha kalabalıktı. Son 10 yıla baktığımız zaman gelen ekibin kazı süreleri azaldı. Geçmişte 6 ay civarında burada çalışmalar yapan ekip, yaklaşık 2 ay zarfında burada kaldıktan sonra Hierapolis ören yerinden ayrılıyor. Bu kazı ve restorasyon çalışmaları maalesef yetersiz kalıyor. Ayrıca 65 yıldır yapılan çalışmalar sonucunda belli bölgelerde tekrar restorasyon ihtiyacı duyuldu. Bunun neticesinde de bu kazı alanlarında restorasyonun yapıldığı alanlar ziyaretçilerin dolaşmasını engellemek için çitlerle çevrildi. Bu ziyaretçilerin sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Geldiğimiz noktada özellikle Pamukkale Üniversitesi'nin kazı ve restorasyon çalışmalarına katılması sağlanabilir. Laodikya Antik Kenti'nde yılın 12 ayında Pamukkale Üniversitemiz, kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Çok ciddi ilerlemeler kaydediyor. Pamukkale ören yerinde belli alanda hem restorasyonların tekrar yeniden yapılması hem de yeni alanların açılması bize ilave ziyaretçi kazandıracaktır. 2019 yılında yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi ağırlayan, bu yıl da 2 milyon ziyaretçi hedefini yakalayan ve Türkiye'nin en önemli ören yerlerinden birisi olan Pamukkale Hierapolis ören yeri, Bu çalışmalar hızlanırsa şu anki ile kat kat daha fazla ziyaretçi almaya devam edecektir” dedi.

“Bu büyüklükteki alan kaybedilmemeli”

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Hamam Bazilika yapısının Hirerapolis Antik Kenti için büyük önem taşıdığını belirten Şen, “Burası geçmişte şehre gelen ziyaretçilerin yıkandığı ve arındığı bir bölgeydi. Kent için çok çok önemli bir bölge konumunda. Hac için gelenler, bölgeye şifa için gelenler bu bölgede toplanıyorlardı. Burası bunun için çok ciddi bir yapıdır. Gelen ziyaretçilerin çoğu burayı ziyaret ediyor. Burası kitaplarda geçen bir noktadır. Şu anda burası iskelede askıya alınmış durumdadır. Bir yıkılma tehlikesi var. Buranın da acilen tekrar restorasyonunun yapılması gerekiyor. Bu büyüklükteki devasa restorasyon alanının kaybedilmemesi gerekiyor” diye konuştu.