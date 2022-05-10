Hırsız işe aldığı kişi çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 4 bin 800 TL parası çalınan adamın evinde yapılan incelemede hırsızın daha önce işe aldığı kişi olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çivril ilçesine bağlı Karayahşiler Mahallesinde meydana gelen olayda; hayvancılıkla uğraşan Ş.Y. (57) evinin yatak odasında bulunan 4 bin 800 TL parasını bulamayınca ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptığı incelemede şüphelinin bir süre önce Ş.Y.'nin çobanlık yapması için işe aldığı Ö.E. (37) olduğunu belirledi. Yapılan operasyon sonucu Ö.E. kıskıvrak yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.