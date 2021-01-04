Hırsızlar bu sefer çalıntı güvercinler ele geçirildi

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 135 şahıs yakalanırken, 285 farklı asayiş olayında ise 143 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından yeni yıl hazırlıklarına karşı 28 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 16 bin 821 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 135 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 100 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 61'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, 93 adet mermi, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil, 1 kamyonet, 2 adet bisiklet, 1 adet spiral makinesi, 1 adet matkap, 2 adet güvercin, 1 adet kol saati ele geçirilirken 775 TL para ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 100 TL para ile kumarda kullanılan oyun malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 285 farklı asayiş olayında ise 143 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.