Hırsızların tehlikeli vurgunu

Denizli'nin Güney ilçesinde daha önce 3 defa soydukları yangın söndürme birimi de dahil olmak üzere 5 farklı adrese giren iki hırsız, JASAT tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Şüphelilerin cevizden tuvalet kağıdına kadar bir çok malzemeyi çaldığı ortaya çıktı.

Denizli Güney ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde su deposu, orman işletme şefliği yangın söndürme biriminden ve yakınında bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede toplam 2 kurum ve 3 evi olmak üzere 5 farklı adreste hırsızlık yaptığı belirlenen Emrah Y. (35) ve Abdullah D. (33) yakayı ele verdi.

Cevizden tuvalet kağıtlarına kadar çalmışlar

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada hırsızlığa konu suç eşyaları teker teker bulundu. Ev aramalarında ne maksatta çalındığı tespit edilemeyen yangın söndürmede kullanılan hortumlar, su motorları ve evden çalınan ceviz, tuvalet kağıtlarını dahil olmak üzere bir çok malzeme ortaya çıktı. Yangın söndürme birimini soyarak olabilecek ani bir yangında birimi zor durumda bırakan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Malzemeler ise mal sahiplerine teslim edildi.