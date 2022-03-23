Hırsızlık için girdikleri fabrikada suçüstü yakalandılar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde daha önceden benzer suçlardan 77 suç kayıtları olan 2 şüpheli, hırsızlık için girdikleri fabrikada jandarmaya suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya şüpheli 2 kişinin girdiği yönünde alınan ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheliler hırsızlık için girdikleri fabrikada suçüstü yakalandı. Çevrede yapılan aramada gözaltına alınan şüpheliler İ.G. (25) ve A.B'nin (37) yanlarına alıp götürmeyi planladıkları 1 adet elektrikli bisiklet, çok sayıda elektrik malzemesi ile fanlı özelliklerdeki kablolar ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere karakola götürülen İ.G'nin 32, A.B'nin ise benzer suçlardan 45 ayrı suç kayıtlarının daha olduğu ortaya çıktı. Başka suçlardan da arandıkları belirlenen şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.