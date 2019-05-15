Hızını alamayan motosikletli kadın otomobilin altına girdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hızını alamayan motosiklet sürücüsü kadın, kayarak önündeki otomobilin altına girdi. Yaralı kadın kaza sonrası ayağa kalkıp yol kenarına geçerken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde saat 13.40 sıralarında yaşandı. Merve Çetinkaya (22) yönetimindeki 20 GP 185 plakalı motosiklet, Zübeyde Hanım Caddesi kavşağında hızını alamayarak önünde seyir halinde olup yavaşlayan İran uyruklu Raad Muhammad Najm idaresindeki 20 ABB 81 plakalı otomobilin kayarak altına girdi. Kazada hafif yaralanan Çetinkaya, çarpma sonrası ayağa kalktı, çevredekilerin yardımıyla yol kenarına getirildi. Çevredekiler, kaldırıma oturtulan kadına su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri ardından tedavi etmek için ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Ayrınaca, Çetinkaya'nın motosikleti kullanırken başında kask bulunması olası bir can kaybını önledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halinde olan otomobile yavaşladığı sırada motosikletin çarptığı, sonrasında ayağa kalktığı ve çevredekilerin yardımıyla kenara getirildiği görülüyor.