HOMETEX Fuarı'na Denizli firmaları damga vurdu

Tekstil sektöründe önemli bir şehir olan Denizli'deki, ev tekstil firmalarının yoğunluğu fuara damga vurdu.

Ev tekstilinde dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 26'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar öncesinde İstanbul, Bursa ve Denizli'de tanıtım toplantılarının yapıldığı HOMETEX Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Tekstil sektöründe önemli bir şehir olan Denizli'deki firmaların, fuara yoğun katılım göstermesi dikkat çekti. Fuara AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'da katılarak, fuar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Tekstil ihracatı Denizli için birinci sırada”

Fuarla ilgili konuşan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "2 yıla yakındır fuar yapılamadı. Dolayısıyla HOMETEX Fuarı, önemli bir fuar. Tekstil ihracatı Denizli için birinci sıradadır. Orada ekonomide çok önemli bir yer tutuyor. 2 yıl aradan sonra HOMETEX'e katılan 85 firmamızın hepsini ziyaret ettik. İlk günden büyük bir ziyaretçi yoğunluğunun olduğunu gördük. Hazirandan sonraki süre içerisinde ekonomideki canlanmanın daha güçlü bir şekilde ekonomik ihracatın artacağını göstermekte ki zaten cumhurbaşkanımız geçen yıl 225 milyar dolar yaptık ve Türkiye rekorunu kırdık. Yine 2022'de de inşallah 250 milyar gibi bir orana geçmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Denizli'de hem tasarım merkezlerinin hem de AR-GE merkezlerinin sayısını arttırdık”

Denizli'den 90'a yakın firmanın fuara katıldığını söyleyen Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise “Bugün bizim Denizli olarak 90'a yakın firmamızın stant açmasıyla beraber katıldık. Denizli heyeti olarak üretici ve ihracatçı firmalarımızın yanında olduk. Fuar alanına giriş yaptığımız andan itibaren bu fuara katılımın hem yerli hem yabancı yatırımcıların geldiğini gördük. Bugün de yine 90'a yakın firmamızı ziyaret ederek onların fikirlerini aldık. Fuarın değerlendirmesini beraber yaptık. 2 yıldan beri fuar yapılamadığı için alıcılar fuarı özlemiş. İhtiyaçlarını gidermek için dünyanın dört bir tarafından İstanbul'daki fuarımıza gelmiş. Bu fuarın verimli olduğunu duymak bizi son derece mutlu ve memnun etti. Denizli'de artık hem tasarım merkezlerinin sayısını hem de AR-GE merkezlerimizin sayısını arttırdık” ifadelerine yer verdi.