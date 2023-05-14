Honaz Belediye Başkanı Kepenek oyunu eşi ile birlikte kullandı

Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu eşi Kalbiye Kepenek ile birlikte Honaz Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı.

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu eşi Kalbiye Kepenek ile birlikte Honaz Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu'nda kullanan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “ 14 Mayıs seçimleri ülkemiz için çok önemli. Barış, özgürlük ve adalet için vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık” dedi.

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olacağını belirten Başkan Kepenek, oy verdikten sonra açıklama yaptı. Başkan Kepenek açıklamasında, “Ülkemizin geleceğini belirleyecek olan 14 Mayıs seçimlerinde oyumuzu, hak, hukuk ve adaletten yana kullandık. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize bahar getirmesini temenni ediyorum. İlçemizde şu ana kadar seçimle ilgili herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Görevlilerimiz sandıkların başında halkımızın iradesine sahip çıkmaya devam ediyor. Allah'ın izniyle 2. Yüz yılı demokrasi ile taçlandıracağız. Akşam saatlerinde açıklanacak seçim sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Oy kullanan tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Bu seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.