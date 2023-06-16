Honaz Belediye Başkanı Kepenek'ten yaz tatili mesajı

Başkan Kepenek mesajında öğrenci, öğretmen ve velilerin bu yaz iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu. Başkan Kepenek, “Çocuklarımızın, gençlerimizin bu tatili yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanmaları için iyi değerlendirmeleri gerekiyor. İyi bir eğitim, iyi bir geleceği inşa eder. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yaz tatilini iyi geçirmeleri için Honaz Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Her zaman eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceğiz”

Yaz tatili dolayısıyla yayımladığı mesajında öğrencilerin tatili iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirten Başkan Kepenek, “Çocuklarımız için yapacağımız doğru çalışmalar, onların geleceğini şekillendirecektir. Bu süreçte eksiklikleri başarısızlık olarak düşünmemek gerekiyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu tatili yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanmaları için iyi değerlendirmeleri gerekiyor. İyi bir eğitim, iyi bir geleceği inşa eder. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yaz tatilini iyi geçirmeleri için Honaz Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler öğrenci ve eğitim camiasının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize iyi bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.