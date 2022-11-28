Honaz Belediyesi iklim şartları zor olan mahalleye sosyal tesis kazandırdı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Bir sözümüzü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” deyip 4 açılışın daha olacağının müjdesini verdi.

Honaz Belediyesi yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede projeleri teker teker hayata geçiren Honaz Belediyesi, ‘Akbaş Sosyal Tesisi' için 700 nüfuslu Akbaş Mahallesinde açılış töreni gerçekleştirdi. Engebeli olan bölgede 2 bin 450 metrekare arazi üzerinde inşa edilen, bin 750 metrekare toplam kapalı alana sahip ve bu alanın bin 460 metrekarelik kısmı pazaryeri, geri kalan 280 metrekarelik kısmı ise kahvehane, taziye odası, muhtar odası, mutfak ve lavabolardan olan sosyal tesisin açılışına çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Kepenek, “Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçeye verdikleri yatırım sözlerini bir bir gerçekleştirdiklerini belirerek "Bugün büyük bir heyecan içindeyim. Akbaş'a bir söz verdim. Akbaş'a en büyük yatırımın sözünü verdim. Bugün sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu gurur sadece benim değil, tüm Akbaşlıların gururu. Akbaş Mahallemizde sosyal tesis yoktu. Büyük bir ihtiyaç vardı. Bu yeni tesisle birlikte Akbaş Mahallemize hem kapalı pazaryeri olarak kullanılabilecek, hem de düğün, sünnet, mevlit gibi etkinliklerin yapılabileceği, içerisinde taziye evi, mutfak ve büfe türü iş yerlerinin de bulunacağı çok amaçlı sosyal tesisi kazandırdık” dedi.

Kepenek, “Bizde açılışlar, temel atmalar bitmez”

Akbaş'ın zor bir coğrafyada olduğunun altını çizen Başkan Kepenek “Akbaş bizim için çok önemli bir mahalle. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Akbaş en güzelini hak ediyor. İsteyince oluyor, yapılıyor. Açılışlarımız sürecek. Yakın zamanda 4 açılışımız daha var. Bizde açılışlar temel atma törenleri bitmez. Çünkü biz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Honaz'da tersine göçü harekete geçiriyoruz. Parklar, sosyal tesis ve ulaşımla mahallelerimizi güçlendiriyor, güzelleştiriyoruz. Verimli topraklarımızla daha da katma değer yaratacağız. Akbaş'a başka tesislerde kazandıracağız. Sürpriz olsun. Mahallemizin en önemli sorunu çözüm buldu. Bu bizim için büyük onur. Mahalleli zor koşullarda etkinliklerini gerçekleştiriyordu. Karda kışta. Artık bunlar yaşanmayacak” diye konuştu.

Kurdele kesimine herkes katıldı

Törende son sözü alan Akbaş Mahalle Muhtarı Muhammet Avcı, başta Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra tesisin tüm inşa evrelerinin gösterildiği bir kısa film izlendi. Konuşmaların ardından tüm katılımcılarla birlikte tesisin açılış kurdelesi kesildi.