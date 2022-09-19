Honaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmetlerine devam ediyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de ilçe genelinde yaşayan her bireyin sağlıklı yaşamı ve gelişimine büyük önem veren Honaz Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir projeyi daha hayata geçiren Honaz Belediyesi, hizmete açtığı Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde vatandaşlara ücretsiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile diyetisyen danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Honaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde açılan bu üniteler, çocuk, genç ve yaşlı fark etmeksizin her yaştan vatandaşa hizmet veriyor.

Honaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi sorumlusu Fizyoterapist Selçuk Koyuncu, “Biz burada fizik tedavi ve rehabilitasyon, diyetisyen danışmanlık hizmeti veriyoruz. İlçemizde ikamet eden bedensel engelli, yaşlı, fizik tedavi çalışmalarına ihtiyacı olan insanlara yaş sınırı olmadan hizmet vermekteyiz. Açıldığımız günden bu yana yoğun bir talep var. Şu an 70 hastamıza haftanın beş günü dönüşümlü olarak hizmet veriyoruz. Nöroloji, ortopedi ve diyet ile ilgili birçok alanda çalışıyoruz. Hizmet sahamız genişledikçe daha çok vatandaşlarımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. ” dedi.

“Her yaştaki vatandaşımız ücretsiz yararlanıyor.”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise “Her şeyden önce biz engelli kardeşlerimize hizmet yaparsak, onların bütün engelleri aşabileceğini görüyoruz. Ayrıca ülkemizin gelmiş olduğu noktada sadece engellilere hizmet etmenin ötesinde tamamen bilimsel çalışmalarla bunların hayata kazandırılması gerçekten çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu çerçevede biz de fizik tedavi ve iyileştirme ile diyetisyen ünitelerimizi burada engellilerin ve tedaviye ihtiyacı olan her yaştaki vatandaşımızın ücretsiz hizmetine açarak, bu boşluğu doldurmaya gayret ettik. Tabii ki sadece sağlık, eğitim, kültür noktasında değil, onları istihdam noktasında da farklı desteklerle hayata tutunmalarını ve kendi ayaklarının üzerinde durmayı sağlamakta görevimiz olmalı. Honaz ilçemizde böyle bir birimi kurmak projelerimiz arasındaydı. Bu önemli hizmeti vatandaşlarımız ile buluşturduğumuz için mutluyuz.” diye konuştu.