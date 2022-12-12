Honaz Belediyesi, Yokuşbaşı sakinlerinin sosyal tesis sorununu çözdü

Denizli'de Honaz Belediyesi, Yokuşbaşı Sosyal Tesisi için Honaz'ın Yokuşbaşı Mahallesi'nde açılış töreni düzenlendi.

Honaz Belediyesi'nin Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki sosyal tesisi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Belediye Meclis Üyeleri, Yokuşbaşı Mahalle Muhtarı Erol Kileci, diğer mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçeye ve mahallelere verdikleri yatırım sözlerini bir bir gerçekleştirdiklerini belirerek, "Yokuşbaşı'na bir söz verdik. Şimdi bu sözümüzü tutuyoruz. Bundan böyle sizler her türlü etkinliklerinizi burada bu modern tesislerde yapacaksanız. Yokuşbaşı bunu hak etti” dedi.

“Maliyetlerin bu kadar arttığı, birçok ihalenin iptal edildiği bir dönemde bunu yapmak kolay değil”

Yeni tesislerin yapılacağın müjdesini veren Başkan Yüksel Kepenek, “Ayşe Yangın, Elif Konyalıoğlu, Zeynep Zeybekoğlu teyzelerim burayı görmeyi çok istiyorlardı. Vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Eğer onlar bizi görüyorlarsa diyorum ki ‘Teyzelerim alnımızın akıyla yaptık. Bu tesisi Yokuşbaşı'na kazandırdık. Işıklar içinde uyuyun. Ruhlarınız şad olsun' Bu gurur hepimizin. Biz birlikte başarıyoruz. Biz sıfır araçlar almıyoruz. Sıfır sosyal tesisler yapıyoruz. Maliyetlerin bu kadar arttığı, birçok ihalenin iptal edildiği bir dönemde bunu yapmak kolay değil. Verdiğimiz her sözü tuttuk, tutuyoruz. Tüm sözleri tek tek yerine getireceğiz. Yokuşbaşı'na hayırlı olsun. 19 Aralık'ta karlı bir günde attık temelimizi. Şimdi açılışını yapıyoruz. Bu tesis büyük ihtiyaçlara cevap verecek. Güzel ve üzüntülü günlerimizi tertemiz bir ortamda idrak edeceğiz. Bu tesisi hep birlikte yaptık” ifadelerini kullandı.

“Halktan alıp halka vermeye devam edeceğiz”

Tesisin yapılmasından emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getiren Başkan Kepenek, “Yeni tesislerimiz yolda. Bana sıfır araç mı alırsın, yoksa sıfır tesis mi deseler sıfır tesis derim. Çünkü biz halkın yanındayız, birilerinin yanında değiliz. Halktan alıp halka vermeye devam edeceğiz. Tesisin yapımında gece gündüz çalışan tüm ekibime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Benim güzel bir ekibim var. Yapacağımız her projeyi halkımızla birlikte yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Açılışlarımız, temel atma törenlerimiz sürecek. Bizde fikirler, projeler, açılışlar bitmez” diye konuştu.

Açılış kurdelesi hep birlikte kesildi

Yokuşbaşı Mahalle Muhtarı Erol Kileci de açılışta söz alarak başta Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından dualar edildi. Daha sonra katılımcılar, açılış kurdelesini hep birlikte kesti. Honaz İlçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bin 100 metrekare arazi üzerinde inşa edilen Yokuşbaşı Sosyal Tesis projesi, 650 metrekare kapalı alana sahip. Bu alan içinde Pazaryeri, kahvehane, taziye odası, mutfak ve bir adet iş yeri ve tuvaletler yer alıyor. Sosyal Tesis kapalı alanlarının yanında ise çocuk oyun parkı bulunuyor.