Honaz Belediyesinden vergi ödemeleri için son gün uyarısı

Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksiti için ödemeler 2 Kasım itibariyle başlamıştı. Honaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemesi için söz konusu ödemelerini Honaz Belediyesi ana hizmet binası, Kocabaş ve Kaklık Mahalleleri Belediye Hizmet Binalarında bulunan veznelerden veya Honaz Belediyesi web sitesi üzerinden yapabilecekleri belirtildi.

Honaz Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

“2022 yılı emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ödemeleri 2. taksitleri için son gün yaklaşıyor. Belirtilen tarihe kadar ödeme işlemlerini gerçekleştirmeyen vatandaşlar faiz ödeme durumu ile karşı karşıya kalacak. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden belediyemizin resmi sitemizdeki e-belediye sistemi üzerinden kredi kartı ile 30 Kasım 2022 günü saat 17.00'e kadar yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz”.