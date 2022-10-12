Honaz Belediyesi'nden yatırım atağı

Önümüzdeki günlerde açılışları yapılacak ve hizmete girecek projeler, modern bir ilçe olma yolunda ilerleyen Honaz'a yeni bir ivme kazandıracak. Karaçay, Akbaş ve Yokuşbaşı Mahallelerinde yapımı tamamlanmak üzere olan sosyal tesislerden, Ovacık ve Kaklık Parkı'na, Menteşe Sosyal Tesisi'nden yapımları devam eden Kaklık Düğün Salonu, Pınarbaşı Göz Mesirelik Alanı düzenlemesi, Emirazizli Park projesi, Karateke Dere Sokak yapımı, Dereçiftlik Cemevi duvar ve çevre düzenlemesi ve Kocabaş Kaklık Doğalgaz üst yapı çalışmalarına kadar hemen her mahallede yeni projeler hayata geçiriliyor.

Belediye Başkanı Yüksel Kepenek liderliğinde çalışan Honaz Belediyesi çalışanları, Honaz'ı yarınlara taşıyacak projeleri hazırlamaya devam ediyor. Honaz Belediyesi, kültürden turizme, imardan tarıma, alt yapıdan üst yapıya, sosyal kalkınmadan istihdama varıncaya kadar her alanda daha modern, daha güzel bir ilçe için Başkan Yüksel Kepenek önderliğinde Başkan Yardımcıları ve teknik ekipler, hazırladıkları proje ve hizmetleri hayata geçirmek için sık sık bir araya geliyor.

Kepenek; “Birçok yenilikçi hizmeti hayata geçiriyoruz”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, yaptıkları çalışmalarla ilçe halkı ve misafirlerine en iyi hizmeti vermeyi, daha rahat bir yaşam sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Vatandaşların göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kepenek; “Göreve geldiğimiz günden bu zamana ilçemizin acil ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik yatırımlar yaptık. İlçemizin sosyal yaşamına katkı sağlayacak hizmetleri önceledik ve bunu hayata geçirdiğimiz birçok tesis ve organizasyon ile gösterdik. Şimdi de yapımlarını tamamlamak üzere olduğumuz dört sosyal tesis, iki park ve yeşil alan, düğün salonu yenileme, mesirelik alanı düzenleme ile yol yapım ve asfaltlama projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Honaz Belediyesi olarak yollardan ulaşıma, tarımdan suya, sağlıktan çevreye kadar birçok yenilikçi hizmeti hayata geçirdik. Honaz'a hak ettiği hizmetleri vererek hem bölge halkını hem de misafirlerimizi ilçemizin güzellikleriyle kucaklıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.