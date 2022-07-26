Honaz MYO yeni öğrencilerini bekliyor

Pamukkale Üniversitesi'ne (PAÜ) bağlı 17 meslek yüksekokulundan biri olan ve 2000 yılında eğitim öğretime başlayan Honaz MYO, bugüne kadar verdiği 20 dönem mezununun ardından yeni öğrencilerini bekliyor.

Yeni dönem öncesi okulun tanıtımı ile ilgili bir tanıtım videosu paylaşan Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, “22 yıldır faaliyet gösteren Yüksekokulumuz, Pamukkale Üniversitesi'nin önemli kurumlarından birisidir. Uyguladığı müfredat programıyla öğrencileri mezuniyet sonrası kısa yoldan istihdama sevk edecek bir dönem staj uygulamasıyla, Türkiye'nin en önemli ve dinamik yüksekokullarından biri olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Yüksekokulumuzun kampus alanında 24 derslik, 3 bilgisayar laboratuvarı, 4 çok amaçlı salon, 1 kütüphane, 1 kantin ve okul bahçesinde 2 adet spor alanı bulunmaktadır. Okulumuzun yanı başında Honaz Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz için çok önemli hususlardan biri olan barınma ile ilgili sorun bulunmamasının yanı sıra okulun yanı başında KYK kız ve erkek öğrenci yurtları, özel yurtlar, apartlar ve kiralık evler fazlasıyla mevcuttur” dedi.

Honaz Meslek Yüksekokulunda 1 profesör, 4 doçent, 1 dr. öğretim üyesi, 4 dr. öğretim görevlisi ve 36 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 46 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden Karadeniz, “Bununla birlikte önümüzdeki eğitim-öğretim yılında normal öğretim düzeyinde 10 programımızda öğrenci alımı yapılacak ve eğitim-öğretimi sürdüreceğiz. 9 programımızda öğrencilerimiz 3 dönem dersin yanında 1 yarıyıl boyunca 3+1 işletmelerde iş başı eğitimi yapmaktadırlar. Programlarımıza TYT puan türünde tercih yapılmaktadır. Meslek Yüksekokulları sizleri geleceğe hazırlayacak, kısa sürede iş bulmanızı sağlayacak önemli yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokulumuz, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 10 program ile faaliyetlerini sürdürecektir” diye konuştu.

Mezunlarını iş hayatında takip eden ilk meslek yüksekokulu

Mezun öğrencileri mesleki yaşamlarında takip ettiklerini kaydeden Karadeniz, şöyle konuştu:

“Honaz Meslek Yüksekokulu, mezunlarını iş hayatında da izleyen ve mezun takip sistemini kuran ilk meslek yüksekokulu olma özelliğine sahiptir. Yapılan anketlerle mezunlarımızın işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranları, yaptıkları iş ile aldıkları eğitim arasında bağıntı bulunup bulunmadığı düzenli olarak ölçülüyor. Yapılan çalışmalarda mezunlarımızın yüzde 50 fazlasının ilk altı ayda işe yerleştikleri görülmüştür ve bu oran Türkiye ortalamasının üzerindedir. Sizleri de Honaz Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmeye davet ediyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Honaz'da buluşmak ümidiyle sizlere başarılı bir üniversite yaşamı diliyoruz”