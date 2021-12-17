Honaz MYO'da ‘Uyuşturucuyla Mücadele ve Farkındalık' konferansı düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu'nda "Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık" konulu bir konferans düzenlendi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Cemil Özdemir'in konuşmacı olduğu konferansta; uyuşturucu bağımlılığı, uyuşturucu ile mücadele, madde kullanımının cezai sorumlulukları, madde kullanan kişilerde görülen belirtiler anlatılarak gençlere yönelik tavsiyeler verildi.

Honaz Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen konferansa, okul yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Komiser Yardımcısı Cemil Özdemir, uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlığının; meraktan, özentiden, ailevi sorunlardan, kişisel sorunlardan ya da eğlenmek amaçlı başladığını ve bağımlılık sürecinde kişiye ve aileye verdiği zararları slaytlarla öğrencilerle paylaştı. Özdemir konuşmasında, Narkolog verileriyle yapılan araştırma sonuçlarında Türkiye'de 13 milyona yakın genç nüfus olduğunu, 19-20 yaşlarındaki gençlerin madde kullanım oranlarının artış gösterdiğini, 15-24 yaş aralığında ise madde kullanmaya başlayanların oranının yüzde 73.74 olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, madde kullanımının önlenmesi ve narkotik suçlarla mücadelenin çok önemli olduğunu, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak için düzenlenen konferansın öğrenciler için faydalı olduğunu düşündüğünü belirterek konuk konuşmacı Komiser Yardımcısı Cemil Özdemir'e teşekkür plaketini takdim etti.