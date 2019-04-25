Honaz Tüneli'nde ışık göründü

Denizli'yi, Antalya, Ankara ve Muğla'ya karayolu ile direkt bağlayacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki ‘Honaz Tüneli'nde ışık görme töreni düzenlendi. Tünelin geçtiği dağdan zemine yaklaşık 180 metre derinlikte olan tünelde 2 tüp bulunurken, çalışmaların 2020 yılında sona ermesi bekleniyor.

Denizli-Ankara Karayolu'ndan şehir merkezine girmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla Karayolu'na direkt geçişi sağlayacak çevre yolu projesi içinde yer alan Honaz Tüneli'nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tünel inşaatı sona erdiğinde Ankara karayolunda Denizli çevre yoluna girecek olan araçlar Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi'nde başlayan 2 bin 600 metre uzunluğundaki tüneli kullanıp köprülü kavşak ile Cankurtaran Mahallesi'ne ulaşarak, şehir merkezini görmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayollarına bağlanacak.

Tünelde Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte milletvekillerinin katılımı ile ışık görme töreni gerçekleştirildi. Protokol üyeleri minibüsler ile törenin yapılacağı tünelin içine taşındı. Tünele giden yolların Türk bayrakları ile donatılması ise dikkatlerden kaçmadı. İki taraflı kazılan tünelde işçiler iş makineleri ile kazı yaparak ışığın görünmesini sağladı. Ardından işçilerden biri açılan delikle elinde Türk bayrağı ile protokolün beklediği kısma geçerek bayrağı Vali Karahan'a getirdi. Vali Karahan ise bayrağı öperek başına koydu.

"4 yılı aşkın bir süredir burada çalışmalar devam ediyor"

Işık görme töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karahan, çalışmaların 4 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Hep birlikte ışığı gördük, hayırlı olsun. 4 yılı aşkın bir süredir burada çalışmalar devam ediyordu. Tabii zor bir inşaat, zor bir tünel, arazi şartları zor. Ona rağmen iyi bir şekilde ilerliyoruz. 2020 yılı içinde de proje olarak bitirilmesi taahhüt ediliyor. İnşallah ödenek sorunu olmadığı takdirde, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün de yakın takibinde olan bir proje, belirlenen süre içerisinde bitirilecek. Denizli'nin hasretle beklediği bir projeydi. Trafik açısından, ekonomik açıdan bizi çok rahatlatacak bir proje. Şehir içi trafiği, havaalanına ulaşım açısından çok önemli bir projeydi. İnşallah bitişini de hep birlikte araçla geçerek yapmak isteriz, Allah nasip eder, hepimize gösterir."

"Bu tüneli faaliyete aldığımızda 2020'de Denizlimiz daha da rahatlayacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, Ankara-İzmir çevre yolunun şu anda faal olduğunu, tünelle Ankara-Antalya-Muğla çevre yolunun da aktif hale geleceğini dile getirdi.

Başkan Zolan, "Şehrimizin iç bulvarından, caddelerinden şehirler arası geçişler artık bu çevre yolları üzerinden olacak. Özellikle ağır tonajlı araçların ve transit geçecek olan araçların bu çevre yolunu kullanmasıyla şehir içi trafiğimiz çok çok rahatlayacak. Bizim de takip ettiğimiz bizim de bitmesini arzu ettiğimiz ve şehrimize trafik anlamında, hızlı ulaşım anlamında ve konfor anlamında birçok güzelliği sağlayacak olan bir tünelimiz, bir çevre yolumuz. İnşallah bu tüneli faaliyete aldığımızda 2020'de Denizlimiz daha da rahatlamış, farklı bir boyuta geçmiş olacak" dedi.