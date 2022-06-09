Honaz'da hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin eserleri görücüye çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Honaz Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca ürettiği eserlerin yer aldığı sergi, büyük beğeni topladı.

Honaz Halk Eğitim Merkezi tarafından “Hayat Boyu Öğrenme” programı dahilinde 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenen kurslar büyük ilgi gördü. Kursiyerlerin yıl boyunca öğrendikleriyle ürettiği ürünlerin yer aldığı sergi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Kaymakamı Hamit Genç tarafından ziyarete açıldı.

Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek bilgiler alan İlçe Kaymakamı Hamit Genç, “Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerini katılımı arttırmayı, öğrenmeyi teşvik eden sanatsal ve kültürel gösteriler içeren Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergimizi gerçekleştirdik. Bu serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve eğitimlere katılarak bu güzel eserleri ortaya çıkaran kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.