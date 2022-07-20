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Honaz'da mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de mermer fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de mermer fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Fabrikada çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Yangın, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde mermer fabrikasında sebebi belirlenemeyen nedenle bir anda alevler yükseldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına iş makinesiyle müdahalede bulundu. Ekiplerin uzun çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Mermer fabrikasında ise büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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