Honaz'da oy verme işlemi başladı

Denizli'nin Honaz ilçesinde iptal edilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilçe sakinleri yine sandık başına gitti. İlçede oy verme işlemi sabah 08.00 itibari ile kurulan 80 sandıkta başladı.

Honaz'da 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin ittifak adayı CHP'li Yüksel Kepenek'in 1 oy farkla kazandığı seçimin sonuçlarını, AK Parti'nin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin yenilenmesine karar verdi. Yapılan değerlendirmede seçimin 2 Haziran Pazar günü yani bugün yapılmasına karar verdi.

Alınan karar doğrultusunda ilçede seçmenler yine sandık başına gitti. Honaz'da 08.00 itibari ile 80 sandıkta oy verme işlemi başladı. Seçimde 23 bine yakın seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.