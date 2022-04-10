Honaz'da Ramazan etkinlikleri binlerce kişiyi buluşturuyor

Ramazan etkinlikleri ve iftar buluşmalarında vatandaşlar ile bir araya gelen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; “Ramazan'ın ruhunu birlikte yaşıyoruz” dedi.

Honaz Belediyesinin ramazan ayı boyunca üç farklı mahallede düzenleyeceği iftar sofralarının ilki Honaz Merkez Kapalı Pazaryeri'nde kuruldu. İftara Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, eşi Kalbiye Kepenek, siyasi parti temsilcileri,

mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Yüksel Kepenek ve eşi, vatandaşları tek tek karşılayarak ramazanlarını tebrik etti ve birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Kepenek basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahalle iftarları ile vatandaşlarla buluştuklarını ifade ederek, “Uzun süren pandemi sürecinde bu gibi etkinlikleri yapamamıştık. Bu yıl ilçe merkezimizle birlikte iki farklı mahallemizde de bu etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Katılım en üst seviyede hemşehrilerimiz davetimizi kırmayıp geldiler. Birliktelik soframızda oruçlarımızı açtık ve ardından birbirinden güzel Ramazan eğlencelerini halkımız ve özellikle çocuklarımızla birlikte izledik. Ramazanın güzellikleri ve maneviyatını hep beraber yaşama imkanı bulduk. Haftaya cumartesi yani 16 Nisan'da Kocabaş Mahallemizde yapacağımız etkinliğimiz için şimdiden vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Honaz Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu Kız Basketbol Takımı ve Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kız Basketbol takımı da yerini aldı. Denizli'yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek takım, müsabakalar öncesi moral depolamak için Honaz'a geldi. Takım oyuncuları, takım koçu, menejeri ve okul yöneticisinin katıldığı Ramazan etkinliğinde Başkan Yüksel Kepenek kızlara çiçek takdim ederek başarılar diledi.

İftar yemeğinin ardından başlayan Ramazan Eğlencelerinde de Semazen gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu, tasavvuf musikisi, aşuk ile maşuk ve kukla gösterileri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Pamuk şeker ve şerbet ikramı yapılan etkinliklerde ayrıca çocuklar yüz boyama için uzun kuyruklar oluşturdu. Honazlı vatandaşlar, büyük beğeni ile izledikleri eğlenceler için belediye başkanı Yüksel Kepenek'e teşekkür etti.