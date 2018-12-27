Honaz'da robotik kodlama projesi hayata geçirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Honaz Eğitim Derneğinin ortaklaşa yürüteceği ve 6 ay sürecek proje ile sosyal ve kültürel faaliyetler açısından dezavantajlı bir bölge olan Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde ikamet eden gençlerin robotik ve kodlamaya dayalı yeni ürünler ortaya çıkarmalarını sağlayarak, teknoloji ve madde bağımlılığından uzaklaştırılması amaçlanıyor. Bu proje ile 14-18 yaş aralığında 20 erkek ve 20 kız gönüllü ortaokul ve lise öğrencisi “Honaz Gençliği Robotik ve Kodlama ile Bağımlılıkla Mücadele Ediyor” başlığı altında robotik ve kodlama eğitimlerinden geçirilecek. Proje ile verilen eğitimler ve proje mali desteği ile temin edilen robotik setler sayesinde yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi mümkün hale gelirken, yeni ürünler ortaya çıkmasına ortam hazırlanacaktır. Aynı zamanda teknolojinin doğru ve yerinde kullanımı sayesinde bağımlılık yapan maddelerden gençler korunmuş olacak. Eğitimden geçirilen 14-18 yaş aralığındaki gençler, proje mali desteği ile temin edilen robotik setler ve verilen eğitimler sayesinde üreten, sorgulayan ve düşünen bireyler olma hedefine odaklanarak, bağımlılık yapan maddelerden uzaklaşmaları amaçlanıyor.