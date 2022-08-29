Honaz'da sinemalı akşamlar başlıyor

Honaz Belediyesi'nin sinemaseverlere yaz akşamlarında film keyfi yaşatacağı ‘Açık Hava Sinema Akşamları' etkinliği, 31 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek.

Honaz Belediyesi, sinemaseverlere açık hava sinema film keyfi yaşatacak. Pınarbaşı Göz Mesirelik alanında kurulacak beyaz perde ile ‘Açık Hava Sinema Akşamı' 31 Ağustos çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak. Sinema gecesinde, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak, Serra Yılmaz, Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin rol aldığı ‘Eyvah Eyvah 3' filmi gösterilecek.

Honazlı sinemaseverleri mesirelik alanda bir araya getireceğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Kültür ve sanat anlamında Honaz'da projelerimiz sürüyor. Yaz akşamında hemşehrilerimize güzel bir gün yaşatmak için Pınarbaşı Göz Mesirelik Alanımızda sinema akşamları düzenliyoruz. Geçen yıl büyük ilgi ile düzenlediğimiz açık hava sinema akşamlarında hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Sinemasever hemşehrilerimizi, birlikte film keyfi yaşamak için etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.